Serie B, 15ª giornata: Bari-Pescara 1-1. Punto importante per il Delfino in 10 dal 31'

Finisce in parità il match del San Nicola fra Bari e Pescara. Un 1-1 finale che porta le firme di Di Nardo per il Delfino e di Maggiore per la formazione di casa. Da segnalare l'inferiorità numerica degli uomini di Giorgio Gorgone dal 31' e il calcio di rigore fallito da Moncini per la compagine di Vincenzo Vivarini al 65'. Di seguito il quadro completo del turno, con la classifica aggiornata del torneo:

SERIE B, 15ª GIORNATA

Empoli-Palermo 0-2

7’ Le Douaron (P), 18’ e 75’ Pohjanpalo (P), 63’ Pellegri (E).

Sampdoria-Carrarese 3-2

2’ e 25' Abiuso (C), 18’ e 82 rig Coda (S), 36’ Henderson (S)

Modena-Catanzaro 1-2

31’ Pedro Mendes (M), 66' Antonini (C), 90'+1 Pittarello (C)

Avellino-Venezia 1-1

41’ Missori (A), 51' Svoboda (V)

Frosinone-Juve Stabia 3-0

45’ e 65' Kvernadze, 61' Calvani

Mantova-Reggiana 0-1

53' Reinhart

Monza-SudTirol 1-1

32’ Maric (M), 76' Odogwu (S)

Padova-Cesena 1-1

75' Adamo (C), 90'+3 Varas (P)

Bari-Pescara 1-1

9' Di Nardo (P), 82' Maggiore (B)

Lunedì 8 dicembre

Ore 19:30

Virtus Entella-Spezia

CLASSIFICA

Frosinone 31

Monza 31

Cesena 27

Venezia 26

Palermo 26

Modena 26

Catanzaro 22

Empoli 20

Reggiana 20

Avellino 20

Juve Stabia 19

Padova 18

Carrarese 16

Bari 15

Virtus Entella 15*

Sudtirol 14

Mantova 14

Sampdoria 13

Spezia 11*

Pescara 10

* una gara in meno