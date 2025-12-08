Serie B, 15ª giornata: Bari-Pescara 1-1. Punto importante per il Delfino in 10 dal 31'
Finisce in parità il match del San Nicola fra Bari e Pescara. Un 1-1 finale che porta le firme di Di Nardo per il Delfino e di Maggiore per la formazione di casa. Da segnalare l'inferiorità numerica degli uomini di Giorgio Gorgone dal 31' e il calcio di rigore fallito da Moncini per la compagine di Vincenzo Vivarini al 65'. Di seguito il quadro completo del turno, con la classifica aggiornata del torneo:
SERIE B, 15ª GIORNATA
Empoli-Palermo 0-2
7’ Le Douaron (P), 18’ e 75’ Pohjanpalo (P), 63’ Pellegri (E).
Sampdoria-Carrarese 3-2
2’ e 25' Abiuso (C), 18’ e 82 rig Coda (S), 36’ Henderson (S)
Modena-Catanzaro 1-2
31’ Pedro Mendes (M), 66' Antonini (C), 90'+1 Pittarello (C)
Avellino-Venezia 1-1
41’ Missori (A), 51' Svoboda (V)
Frosinone-Juve Stabia 3-0
45’ e 65' Kvernadze, 61' Calvani
Mantova-Reggiana 0-1
53' Reinhart
Monza-SudTirol 1-1
32’ Maric (M), 76' Odogwu (S)
Padova-Cesena 1-1
75' Adamo (C), 90'+3 Varas (P)
Bari-Pescara 1-1
9' Di Nardo (P), 82' Maggiore (B)
Lunedì 8 dicembre
Ore 19:30
Virtus Entella-Spezia
CLASSIFICA
Frosinone 31
Monza 31
Cesena 27
Venezia 26
Palermo 26
Modena 26
Catanzaro 22
Empoli 20
Reggiana 20
Avellino 20
Juve Stabia 19
Padova 18
Carrarese 16
Bari 15
Virtus Entella 15*
Sudtirol 14
Mantova 14
Sampdoria 13
Spezia 11*
Pescara 10
* una gara in meno