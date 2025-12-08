Genoa nuovamente avanti a Udine, Norton-Cuffy trova la zampata all'83'
Genoa avanti nuovamente a Udine, gol all'83' di Norton-Cuffy. Grande numero di Messias, sombrero e palla a Ekhator sulla destra. Assist al centro per lo stesso Messias che manca il pallone ma trova Norton-Cuffy che apre il sinistro e con un rasoterra supera Okoye.
