Il Liverpool sfiderà l'Inter senza Mohamed Salah: l'egiziano escluso dai convocati

Il Liverpool è partito per Milano senza Mohamed Salah. Il club inglese ha infatti deciso di escludere ufficialmente l’attaccante egiziano dalla partita di Champions League con l’Inter, in programma domani sera a San Siro.

Salah, che paga la durissima intervista rilasciata sabato scorso, in cui ha raccontato un rapporto ai minimi termini con Arne Slot, non andrà incontro a provvedimenti disciplinari, secondo quanto riferito da fonti d’oltremanica. L’attaccante si era comunque allenato con i compagni questa mattina, ma non è presente sul volo che ha lasciato da pochi minuti l’aeroporto del Merseyside.

Ciò non toglie che, per rivederlo in campo - ammesso che accadrà ancora con i Reds - servirà un po’ di tempo: l’esclusione è avvenuta in pieno accordo tra la dirigenza e lo stesso Slot, e sembra che il Liverpool possa tenere l’egiziano fuori dalle convocazioni per un periodo di tempo abbastanza lungo. Alle 19.45 è in programma la conferenza stampa dal Meazza dell'allenatore della formazione inglese: da segnalare anche l'assenza di Federico Chiesa.

I calciatori del Liverpool convocati da Arne Slot: Alisson, Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Bradley, Jones, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Gravenberch, Nyoni, Ngumoha, Lucky.