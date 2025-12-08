8 dicembre 2002, il Brescia affonda la Juventus di Lippi. In gol Schopp e Tare

L'8 di dicembre del 2002, al Rigamonti di Brescia, c'è ospite la Juventus. I bianconeri arriveranno fino all'atto conclusivo di Manchester in Champions League - con sconfitta ai rigori contro il Milan - e Marcello Lippi è appena tornato al timone dopo la pessima esperienza all'Inter. C'è Nedved, futuro Pallone d'Oro, così come Buffon, Zambrotta, Camoranesi e Del Piero, futuri campioni del Mondo. Antonio Conte entra solamente a un quarto d'ora dalla fine sostituendo Davids.

Dall'altra parte c'è Roberto Baggio. A formare un attacco con Igli Tare, oltre a Dainelli, Matuzalem e Appiah. In panchina c'è Carlo Mazzone, in un'annata straordinaria che sembra non ritornare più per le Rondinelle. La partita è equilibrata, nessuno ha intenzione di scoprirsi, ma a poco più di dieci minuti dalla fine è l'austriaco Schopp a sbloccare il risultato. Così la Juventus è costretta ad attaccare per cercare il pareggio, Del Piero perde un pallone sanguinoso e fa scattare il contropiede avversario. Appiah, al secondo tentativo, centra per Tare che di piatto batte per la seconda volta Buffon. È festa grande al Rigamonti.

Brescia-Juventus 2-0

Marcatori: 78' Schopp, 84' Tare

BRESCIA

Sereni, Martinez, Petruzzi (86' Mareco), Dainelli, Pisano (82' Stankevicius) , Schopp (89' Guana), Matuzalem, Appiah, A. Filippini, Baggio, Tare.

Allenatore: Carlo Mazzone

JUVENTUS

Buffon, Zambrotta, Thuram, Ferrara, Pessotto (46' Moretti), Camoranesi, Tacchinardi, Davids (75' Conte), Nedvěd, Di Vaio (55' Del Piero), Zalayeta.

Allenatore: Marcello Lippi