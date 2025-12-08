Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sambenedettese, Piccoli: "La società mi ha voluto fortemente. Sono felice"

Sambenedettese, Piccoli: "La società mi ha voluto fortemente. Sono felice"
© foto di Michele Maraviglia
Luca Bargellini
Oggi alle 18:34Serie C
Luca Bargellini

Primo giorno di allenamento in maglia Sambenedettese per il neoacquisto Marco Piccoli che, questa mattina, al centro sportivo Marcello Ciarrocchi di Porto D’Ascoli ha conosciuto i suoi nuovi compagni di viaggio e riabbracciato mister D’Alesio con il quale aveva iniziato la stagione al Rimini.

“Quando mi ha chiamato la Samb ho risposto subito presente - dichiara il centrocampista bergamasco -. Ho avuto subito una sensazione positiva, non ci ho pensato due volte a dire sì. La società ed il mister mi hanno voluto fortemente, sapevo di venire in un club blasonato dal pubblico caloroso e passionale e sono molto soddisfatto della mia scelta”.

Sulle sue caratteristiche tecniche: “Sono un centrocampista duttile sia dal punto di vista della qualità che della quantità, sarò a completa disposizione della squadra e del mister per dare il mio supporto in mezzo al campo”. Il feeling che si è instaurato con mister D’Alesio è ben saldo: “C’è un bel rapporto tra di noi, sono stato contento della sua chiamata, poiché lui tiene a me sia come persona che come calciatore e non vedo l’ora di ripagare questa fiducia e questa opportunità che lui e la società mi hanno dato”.

Piccoli, cresciuto nelle giovanili dell’Albinoleffe, ha esordito in prima squadra proprio con la maglia bluceleste, nello stesso anno in cui a vestire la stessa casacca c’era Alessandro Sbaffo, oggi compagno ritrovato. Nelle ultime due stagioni, il salto nel girone B: “Il girone B è più equilibrato con tante squadre che puntano ai vertici superiori e a livello di piazze ci sono realtà più calde con un tifo ed un seguito diverso, senza nulla togliere al girone A”. Prossima avversaria della Samb sarà il Pontedera, già affrontato con la maglia del Rimini: “E’ una squadra insidiosa, fastidiosa, ben organizzata, però per me abbiamo le armi per batterla. Il mister la conosce bene, avendo avuto modo già di incontrarla proprio in terra toscana (2-1 per il Pontedera, ndr) e sono certo che la preparerà al meglio”.

