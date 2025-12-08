Serie A Femminile, Inter a valanga sul Genoa. Il Como vola al secondo posto
L’ottava giornata di Serie A Femminile offre spunti importanti nella corsa al vertice, con la Roma che resta in testa ma vede accorciarsi la distanza dalle inseguitrici. Le giallorosse si fermano sull’1-1 contro la Juventus in una sfida intensa, iniziata con il vantaggio firmato da Bergamaschi e rimessa in equilibrio nella ripresa da Pinto. Un pareggio che rallenta la capolista e permette alle bianconere di restare pienamente agganciate al gruppo di testa.
Alle loro spalle ne approfitta soprattutto il Como, che espugna Parma con un gol di Kruse all’85’ e consolida il secondo posto, confermandosi come una delle sorprese più brillanti di questa stagione. Vittoria importante anche per la Fiorentina, che sblocca subito la partita contro la Ternana con Omarsdottir e difende l’1-0 fino alla fine, rilanciandosi dopo settimane complicate.
L’Inter ritrova entusiasmo con una prova travolgente: il 5-0 rifilato al Genoa racconta di una squadra che torna a giocare con fiducia e qualità. Wullaert trascina le nerazzurre con una doppietta, mentre Csiszar, Tomasevic e Milinkovic arrotondano un risultato mai in discussione. Il Milan passa invece sul campo del Napoli Women, imponendosi 2-0 con le reti di Grimshaw e Appiah, frenando così la corsa delle partenopee che avevano stupito nelle ultime settimane.
SERIE A WOMEN, 8ª GIORNATA
Sabato 6 dicembre
Napoli Women-Milan 0-2
65’ Grimshaw, 90’+3 Appiah
Roma-Juventus 1-1
12’ Bergamaschi (R), 70’ Pinto (J)
Domenica 7 dicembre
Inter-Genoa 5-0
9’ e 65’ Wullaert, 12’ Csiszar, 45’+1’ Tomasevic, 52’ Milinkovic
Fiorentina-Ternana Women 1-0
2’ Omarsdottir
Parma-Como Women 0-1
85’ Kruse
Lunedì 8 dicembre
Sassuolo-Lazio ore 12:30
Classifica - Roma 19, Como Women 15, Juventus 14, Fiorentina 14, Napoli Women 13, Milan 13, Inter 12, Lazio 9*, Parma 7, Sassuolo 6*, Genoa 6, Ternana Women 4
* una gara in meno
