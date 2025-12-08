Reggiana, parla il presidente Salerno: "Il VAR non può essere usato così. Il gol di Gondo era ok"

Carmelo Salerno, presidente della Reggiana, ha commentato la gara disputata contro il Mantova e vinta 1-0. Le sue parole raccolte da PianetaSerieB: "Voglio dare un contributo al sistema calcio, come ha detto anche Marotta: il VAR non può condizionare l’andamento delle partite. Sono consigliere di Lega, il presidente Piccoli la pensa come me: in tanto tempo non mi avete mai sentito parlare male dell’arbitro. E nemmeno quest’oggi, sono andato a complimentarmi con Massimi. Il VAR serve per correggere i gravi errori: il gol di Gondo non era da annullare. Lo ripeto: il VAR condiziona le partite e l’operato dell’arbitro, va usato per motivi gravi.

Non può essere usato così, perché condiziona anche il percorso delle squadre. L’arbitro può avere una svista e sbagliare, Al VAR bisogna impegnarsi per sbagliare, con tutte quelle telecamere. Il VAR toglie la personalità agli arbitri: se viene corretto, secondo me si sente corretto da qualcuno che gli dice hai sbagliato, anche se non è vero".

E ancora: "Ho visto Verona-Atalanta: se avessero dato il rigore all’Atalanta, si sarebbe ribaltata la partita e l’episodio è molto simile al nostro":

Sul divieto delle trasferte: "Noi condanniamo ogni forma di violenza, siamo persone di principio. Le trasferte hanno un triplice valore: economica, sportiva e sociale. A Carrara vanno a mangiare e poi vanno alla partita, hanno creato un danno alla Carrarese. Oggi nel primo tempo mi sono tornati gli incubi del Covid, sembrava di essere tornati a quei tempi là. Ci sono bambini che aspettano solo il weekend per passare un po’ di tempo con i suoi genitori e andare allo stadio. Chi sta vietando le trasferte sta sbagliando; è un fatto culturale, non è possibile che un’intera provincia venga condannata per colpa di 10-15 ragazzi che si sono picchiati. Dategli il DASPO, ma non condannate una tifoseria intera".

Sul derby: "Derby? I derby li vinco tutti, per me non è una novità".

Infine: "Abbiamo fatto sembrare il Frosinone una squadretta, ho fatto i complimenti al mister e oggi glieli faccio doppiamente perché l’ha preparata magistralmente a livello tattico. I ragazzi stanno facendo un campionato fantastico”.