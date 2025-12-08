Spalletti, Comolli e Chiellini: la nuova Juve non c'è. E il mercato è stato sbugiardato da tutti

Altro giro altro stop. La Juventus è uscita a bocca asciutta anche dalla trasferta del Diego Armando Maradona contro il Napoli e a due giorni dalla partita contro il Pafos in Champions League, che rischia di essere decisiva sia per il percorso europeo che per una parte della stagione dei bianconeri, è tempo di fare altre riflessioni su quella che in teoria dovrebbe essere la nuova Juve, quella nata in estate dopo la rivoluzione in dirigenza che ha portato all'addio di Cristiano Giuntoli e all'arrivo di Damien Comolli, con Giorgio Chiellini chiamato ad avere un ruolo più centrale.

In teoria, solo in teoria. Perché in pratica la nuova Juve non esiste e anche l'avvicendamento in panchina tra Igor Tudor e Luciano Spalletti non ha dato i frutti sperati, anzi. La sensazione è che in campo, a Napoli, ci fosse tanta, troppa, confusione, dettata anche da qualche scelta che non ha convinto da parte dell'allenatore. Cambiaso e Cabal fuori ruolo, così come Koopmeiners, che anche se si vuole credere non è un difensore e probabilmente mai lo sarà, fino alla scelta di iniziare la partita con due punte adattate, Conceicao e Yildiz, e i due centravanti, David e Openda, in panchina.

Il mercato estivo è già stato sbugiardato, perché le scelte di Comolli e Chiellini non sono state certo decisive in positivo. Dei nuovi non gioca nessuno, o quasi, e a prescindere dall'allenatore tutti i giocatori scelti dalla coppia Comolli-Chiellini non sono all'altezza della maglia che indossano. Fare mercato con i numeri non è mai un'opzione giusta e anche il passato ce lo insegna, e allora sarà il caso che la coppia mercato bianconera cambi strategia, perché il quarto posto tanto criticato l'anno scorso rischia di diventare un miraggio in questa stagione.