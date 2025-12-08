Serie C, 17ª giornata: i finali dei match delle 14:30. Vittorie importanti per Lecco e Ascoli

Si sono chiuse pochi istanti fa le gare iniziate alle 14:30 e valide per la 17ª giornata del campionato di Serie C. Nel Girone A spicca la vittoria di misura del Lecco sull'Alcione, che permette alla formazione di Valente di superare l'Union Brescia e conquistarsi la seconda piazza del torneo a -10 dal Vicenza. Nel Girone B, invece, spicca il 3-0 con il quale l'Ascoli ha superato il Forlì confermandosi terza forza del campionato. Di seguito il quadro completo del turno, i risultati già in archivio e le classifiche aggiornate dei tre gironi:

SERIE C, 17ª GIORNATA

GIRONE A

Trento-Cittadella 1-0

90'+1 Capone

Pro Vercelli-Renate 1-1

18’ Karlsson (R), 54’ Comi (P)

Arzignano Valchiampo-Inter U23 1-1

29’ Spinacce (I), 47’ Mattioli (A)

Novara-Vicenza 2-2

23’ Morra (V), 33’ Alberti (N), 44’ Stuckler (V), 90’+2’ Lanini (N)

Union Brescia-Lumezzane 0-1

28’ Iori

Pro Patria-Dolomiti Bellunesi 0-2

24' Marconi, 77' Clemenza

Albinoleffe-Ospitaletto 1-1

49' Guarnieri (O), 69' Gusu (A)

Lecco-Alcione Milano 1-0

41' Sipos

Virtus Verona-Pergolettese 1-1

10' Fiorin (VV), 29' Parker (P)

In corso

Giana Erminio-Triestina 1-1

8' Vitale (GE), 50' Vertainen (T)

Classifica - Vicenza 43, Lecco 33, Union Brescia 30, Cittadella 28, Alcione Milano 27, Inter U23 27, Pro Vercelli 24, Trento 23, Renate 21, Dolomiti Bellunesi 21, Giana Erminio 20*, Lumezzane 20, Novara 20, AlbinoLeffe 18, Arzignano Valchiampo 18, Ospitaletto 16, Pergolettese 15, Virtus Verona 14, Pro Patria 12, Triestina -5*

* una gara in meno

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Livorno-Arezzo 2-1

39’ Dionisi (L), 60’ Noce (L), 90’+14’ rig. Pattarello (A)

Pianese-Gubbio 1-0

61’ Tirelli

Bra-Campobasso 2-0

53' La Marca (B), 67' Sinani (B)

Guidonia Montecelio-Juventus Next Gen 1-1

51’ Tessiore (G), 84’ Amaradio (J)

Perugia-Ternana 1-2

6’ Ferrante (T), 19’ Tozzuolo (P), 63’ Vallocchia (T)

Torres-Pineto 1-1

38’ Mastropietro (P), 51’ Musso (T),

Ravenna-Pontedera 2-1

1' Nabian (P), 90' Luciani (R), 103' Okaka (R)

Ascoli-Forlì 3-0

37' e 45' rig. Gori, 52' D'Uffizi

Carpi-Vis Pesaro 1-1

33' Gerbi (C), 82' Stabile (VP)

Riposa: Sambenedettese

Classifica - Ravenna 41*, Arezzo 38, Ascoli 32, Guidonia Montecelio 25, Carpi 25, Pineto 24, Ternana 24, Vis Pesaro 21, Forlì 21, Pianese 21, Campobasso 19, Juventus Next Gen 19, Gubbio 18, Livorno 18*, Sambenedettese 17, Bra 14, Perugia 12, Pontedera 12, Torres 9

* una gara in più

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Catania-Crotone 2-0

14' Corbari (16), 52' Lunetta

Sabato 6 dicembre

Casarano-Latina 1-1

10’ Chiricò (C), 90’+1’ Gagliano (L)

Siracusa-Foggia 2-2

10’ Contini (S), 18’ e 90’+7’ Garofalo (F), 30’ Ba (S),

Sorrento-Potenza 2-2

38’ Petrungaro (P), 45’+3’ rig. D’Ursi (S), 63’ De Marco (P), 88’ Crecco (S)

Giugliano-Team Altamura 0-1

46' Mogentale (TA)Domenica 7 dicembre

Monopoli-Atalanta U23 1-1

57’ Fall (M), 64’ Comi (A)

Salernitana-Trapani 1-1

9’ Grandolfo (T), 35’ Anastasio (S)

Audace Cerignola-Casertana 1-1

34' D'Orazio (A), 73' aut Gasbarro (C)

Cavese-Benevento 0-1

86' Simonetti

Cosenza-AZ Picerno 1-0

77' Achour

Classifica - Catania 37, Benevento 35, Salernitana 32, Cosenza 32, Casertana 29, Crotone 24, Casarano 25, Potenza 24, Monopoli 24, Audace Cerignola 23, Trapani 22, Atalanta U23 22, Team Altamura 19, Cavese 17, Sorrento 17, Giugliano 15, Latina 14, Foggia 15, Siracusa 14, Picerno 13.

* una gara un più

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva