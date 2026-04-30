La Fiorentina concede a Kean un permesso di 4 giorni per motivi familiari. Il comunicato
Per capire bene quando Moise Kean potrà tornare pienamente disponibile, la Fiorentina dovrà ancora attendere. L'attaccante, che comunque difficilmente sarebbe rientrato tra i convocati per la trasferta di Roma in programma lunedì 4 all'Olimpico, godrà in questi giorni di un permesso per motivi familiari, come comunicato dalla stessa società viola con una nota.
"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean ha avuto un permesso per motivi familiari dalla Società. Il calciatore sarà assente dal 1 al 4 maggio e, durante la sua assenza, continuerà l'iter riabilitativo per recuperare dal problema fisico in corso. Kean proseguirà il percorso terapeutico a Firenze martedì 5 maggio alle ore 10:30", conclude il comunicato della Fiorentina.
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