Che fine ha fatto Kean? Il suo futuro alla Fiorentina uno dei primi nodi da sciogliere per Paratici

Che fine ha fatto Moise Kean? È un silenzio che fa rumore quello attorno all’attaccante della Fiorentina, sparito dal campo all’inizio di aprile a causa degli ormai noti problemi alla tibia che da mesi non gli hanno dato tregua, ma da qualche settimana ‘sparito’ anche fuori dal campo, visto che né per la gara contro il Crystal Palace, né per la gara contro il Sassuolo, il centravanti ha presenziato al Franchi per assistere dal vivo ai match dei suoi compagni. Assenza per febbre nel primo caso, lavoro extra sul campo invece nel secondo: due motivazioni che hanno fatto storcere più di qualche naso e che hanno acceso i riflettori sul calciatore.

Paratici e il nodo-Kean

Come un anno fa, tra circa 60 giorni il futuro di Moise Kean tornerà ad essere d’attualità, visto che dal 1 al 15 luglio entrerà in vigore l’ormai nota clausola rescissoria che di fatto metterà il prezzo sull’attaccante. Ma a differenza della scorsa estate l’umore sul giocatore è completamente cambiato. Un anno fa i 52 milioni di euro di clausola allarmarono per due settimane la piazza, terrorizzata di perdere dopo solo una stagione un bomber da 25 gol. Adesso invece la brutta stagione del numero 20, alcuni diverbi extra campo, l’alto ingaggio che si porta dietro dopo il rinnovo e il conseguente aumento a 62 milioni della clausola, sembrano aver fatto completamente crollare l’appeal verso il classe 2000. Sciogliere il nodo-Kean sarà dunque uno dei primi punti nella fitta agenda estiva di Fabio Paratici: è un giocatore su cui la Fiorentina vorrà rifondare? E se la risposta è no, ci sono acquirenti pronti a mettere sul piatto i soldi richiesti dalla Fiorentina? Ma soprattutto: quant’è la cifra che chiede la Fiorentina, considerando che difficilmente qualcuno sborserà i 62 milioni di clausola? Tutte domande cui la società gigliata dovrà rispondere.

Incertezze sul rientro

Intanto c’è attesa di capire se il giocatore riuscirà a tornare in campo prima della fine del campionato. Nelle segrete stanze e dei verdi campi del Viola Park, Kean sta proseguendo l’iter riabilitativo ma difficilmente la Fiorentina lo avrà a disposizione per la trasferta all’Olimpico contro la Roma. Il giocatore giocatore verrà valutato di giorno in giorno e la volontà di tutti è quella di riaverlo in campo nelle ultime 2-3 gare, al momento non sembra però da scartare completamente l'ipotesi che la sua stagione sia già conclusa.