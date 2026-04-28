Fiorentina, da Kean, a De Gea fino a Gosens e non solo: i 'big' non sono più intoccabili

Li chiamavano "gli intoccabili": quattro pilastri capaci di dare identità e spessore a questa Fiorentina. Oggi, però, De Gea, Gosens, Dodo e Kean si trovano di fronte a un bivio cruciale. La stagione da dimenticare ha segnato un punto di non ritorno, trasformando il loro status in una questione di volontà e progettualità.

Moise Kean è il primo nodo: il suo potenziale è indiscutibile, ma la permanenza in viola deve essere una scelta dettata dal cuore e non da una mancanza di alternative di mercato. Solo con una convinzione totale può tornare a essere il leader che Firenze sogna. Situazione simile per Dodo, frenato più dalle incertezze contrattuali che dal campo: la piazza lo aspetta, ma serve un segnale di chiarezza reciproca.

Occhi puntati anche su David De Gea. Tra voci di mercato e il ruolo di capitano, lo spagnolo deve decidere se essere ancora il faro della squadra o cercare altrove l'ultima grande chance. Infine, Robin Gosens. Il suo futuro a Firenze è certo, ma cambierà prospettiva. Il club punta sulla sua esperienza per lo spogliatoio, ma non potrà più garantirgli i gradi da titolare. Lo scrive La Nazione.