La Fiorentina ha deciso: va in ritiro al Viola Park fino a data da destinarsi
TUTTO mercato WEB
Non soltanto il silenzio stampa: la Fiorentina, dopo la sconfitta per 1-2 contro l’Hellas Verona e il conseguente peggioramento della propria situazione in classifica, con la squadra scivolata a otto punti dalla zona salvezza, ha deciso di adottare misure più incisive. Il club viola ha infatti scelto di andare in ritiro al Viola Park fino a data da destinarsi, nel tentativo di ritrovare compattezza, concentrazione e risultati in un momento particolarmente delicato della stagione.
Articoli correlati
Il Milan non vince, il Napoli perde, Fiorentina sempre più in crisi e in ritiro: le top news delle 18
Altre notizie Serie A
Live TMWHellas Verona, Bella-Kotchap: "Questi tre punti hanno un valore duplice, siamo molto felici"
Editoriale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Le più lette
2 Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Il Milan non vince, il Napoli perde, Fiorentina sempre più in crisi e in ritiro: le top news delle 18
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"