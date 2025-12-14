La Fiorentina ha deciso: va in ritiro al Viola Park fino a data da destinarsi

Non soltanto il silenzio stampa: la Fiorentina, dopo la sconfitta per 1-2 contro l’Hellas Verona e il conseguente peggioramento della propria situazione in classifica, con la squadra scivolata a otto punti dalla zona salvezza, ha deciso di adottare misure più incisive. Il club viola ha infatti scelto di andare in ritiro al Viola Park fino a data da destinarsi, nel tentativo di ritrovare compattezza, concentrazione e risultati in un momento particolarmente delicato della stagione.