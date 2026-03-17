Palladino dice nì al contratto che Gasperini avrebbe firmato. Incontro interlocutorio

L'Atalanta ha incontrato Raffaele Palladino ieri per un eventuale prolungamento.. Avrebbe voluto consegnargli un contratto lungo, facendolo firmare fino al 30 giugno del 2029. Una mossa per cercare di dare stabilità in un mare agitato. Perché dopo quanto successo con Gian Piero Gasperini un anno fa - prima sì, poi no, poi sì, poi forse, poi non lo so e infine un messaggio rilasciato in maniera bizantina e meno cerimoniosa di quanto sarebbe dovuto dopo quasi un decennio di rapporto - l'idea era quella di offrire un segnale di continuità. Invece, forse in maniera sorprendente, la situazione non ha prodotto il sì sperato.

Non è dato sapere se non capiterà a breve giro di posta. Quel che è certo è che c'è stato l'incontro fra le parti, confermato da più fonti, per cercare di trovare un accordo. I nerazzurri pensavano di avere la mano giusta, così come gli argomenti. Il tecnico ha nicchiato, non perché il progetto non sia interessante nel breve termine - ha comunque un contratto fino al 2027 - ma solo per capire le prossime evoluzioni.

Si vedrà, insomma. C'era chi pensava che non sarebbe stato un grosso problema convincerlo, forse con l'idea che oramai l'Atalanta è una big (vero, ma quest'anno rischia di rimanere fuori dall'Europa) forse sottovalutando quanto successo un anno fa quando Palladino prima firmò, poi risolse il contratto con la Fiorentina. C'è un dettaglio opaco. Gasperini ha sempre chiesto un rinnovo oltre i due anni (tre, quindi) e non gli è mai stato concesso nonostante i risultati. Stavolta a non essere completamente d'accordo è stato lo stesso tecnico, una sorta di cambio di paradigma.