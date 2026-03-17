Suwarso sulle origini: "Abbiamo comprato il Como solo per girare documentari televisivi"

Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di oggi spiegando i motivi che hanno convinto la proprietà indonesiana a investire nel calcio italiano: "È vero che abbiamo comprato il Como solo per girarvi documentari televisivi. Facevamo uno show sulle nazionali giovanili indonesiane con un grande share. All’inizio l’idea era di inserire i ragazzi nel calcio italiano. Ma quando il Como è stato promosso in C il livello tecnico era diventato insostenibile per loro e non rientravamo più nei costi. Ma abbiamo intravisto potenzialità di business sportivo".

Chi è Mirwan Suwarso

Nato a Giacarta, in Indonesia, il 18 febbraio 1971, è un business manager e direttore creativo. Dopo una laurea alla Purdue University (situata a West Lafayette, nello stato dell'Indiana) negli USA, ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali in aziende di marketing, pubblicità e tech, e ha anche esperienze come regista e produttore cinematografico, realizzando documentari, lungometraggi, spot pubblicitari e serie tv. È presidente del Como dal 20 ottobre 2024.

100 punti in due anni di Serie A, investimento superipagato

Sette anni dopo, l'intuizione si è trasformata in un capolavoro sportivo: dopo aver vinto la Serie B i lacustri si sono imposti subito in Serie A come rivelazione grazie al decimo posto dell'anno scorso, confermandosi anche quest'anno con l'incredibile quarto posto blindato grazie al successo sulla Roma dello scorso weekend.