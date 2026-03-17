Napoli, De Bruyne scintillante con il Lecce: ora prenota una maglia da titolare con il Cagliari

Il Napoli riabbraccia la luce del suo fuoriclasse. Dopo il convincente spezzone contro il Lecce, dove ha cambiato il volto alla partita con la naturalezza dei grandi, Kevin De Bruyne è pronto a riprendersi il posto da titolare venerdì contro il Cagliari. Come riferisce questa mattina il Corriere dello Sport, i numeri del suo rientro parlano chiaro: 13 passaggi vincenti e una capacità di verticalizzare che ha risvegliato la squadra dal torpore, trasformando un pomeriggio grigio in una serata d'autore.

Il lungo digiuno forzato, durato ben 132 giorni a causa della grave lesione al bicipite femorale, sembra ormai un brutto ricordo. Quel Napoli "senza Kevin" che ha dovuto navigare in acque agitate tra ottobre e febbraio è solo un fermo immagine del passato. Oggi, il belga ha dimostrato di aver smaltito i postumi dell'operazione ad Anversa e di essere tornato in una condizione fisica che ha sorpreso lo staff tecnico.

Per la prossima sfida di venerdì, De Bruyne prenota una maglia dal primo minuto. Antonio Conte sa di avere tra le mani una risorsa vitale, ma con una veste tattica rinnovata: non più centrale nel 4-1-4-1 d'inizio stagione, ma sottopunta a destra nel 3-4-2-1, per agire tra le linee per innescare Hojlund e dialogare con la spinta di Politano.