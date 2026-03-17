Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Atalanta, fatta per il rinnovo fino al 2030 di Bernasconi. Poi toccherà anche a Zappacosta

Atalanta, fatta per il rinnovo fino al 2030 di Bernasconi. Poi toccherà anche a ZappacostaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 08:53Serie A
Niccolò Righi

L'Atalanta è pronta a blindare uno dei suoi tanti gioielli cresciuti a Zingonia che si è messo in mostra in questa stagione. Come riferito da Sky Sport, infatti, il club nerazzurro avrebbe raggiunto già l'accordo con Lorenzo Bernasconi per il prolungamento di contratto fino al 2023. Un accordo che, stando a quanto riferisce la testata, sarebbe stato raggiunto nei giorni scorsi e adesso è pronto ad essere messo nero su bianco per venir definitivamente ufficializzato.

Non è finita qui perché se da una parte la Dea guarda al futuro, dall'altra sembra tener conto anche del presente, ed è pronta anche a prolungare Davide Zappacosta. Il duttile ed esperto esterno classe 1992 ha infatti una clausola nel proprio contratto che prevede l'opzione di rinnovo fino al 2027 al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Opzione che la dirigenza bergamasca deciderà sicuramente di esercitare per non privarsi di uno dei leader della rosa di Raffaele Palladino.

Sia Bernasconi che Zappacosta sono diventati le due torri laterlai imprescindibili per lo scacchiere di Palladino. Il classe 2003 è sceso in campo per un totale di 31 volte in tutte le competizioni, fornendo tre assist in campionato. Il classe 1993 di presenze ne ha fatte invece 39, mettendo a segno due reti e fornendo tre assist.

Articoli correlati
Bernasconi, il "Nastro Azzurro" dell'Atalanta sulla sinistra. Dal vivaio alla titolarità... Bernasconi, il "Nastro Azzurro" dell'Atalanta sulla sinistra. Dal vivaio alla titolarità
Atalanta, possibili maxi-plusvalenze sulle fasce: quanto valgono Bernasconi e Palestra... Atalanta, possibili maxi-plusvalenze sulle fasce: quanto valgono Bernasconi e Palestra
Un'altra notte da sogno per Bernasconi: il calcio italiano prende appunti. Anche... Un'altra notte da sogno per Bernasconi: il calcio italiano prende appunti. Anche Gattuso
Altre notizie Serie A
Napoli, De Bruyne scintillante con il Lecce: ora prenota una maglia da titolare con... Napoli, De Bruyne scintillante con il Lecce: ora prenota una maglia da titolare con il Cagliari
Suwarso sulle origini: "Abbiamo comprato il Como solo per girare documentari televisivi"... Suwarso sulle origini: "Abbiamo comprato il Como solo per girare documentari televisivi"
Stato di forma: nessuno come il Como, poi il Bologna! La Fiorentina adesso c'è Focus TMWStato di forma: nessuno come il Como, poi il Bologna! La Fiorentina adesso c'è
Atalanta, fatta per il rinnovo fino al 2030 di Bernasconi. Poi toccherà anche a Zappacosta... Atalanta, fatta per il rinnovo fino al 2030 di Bernasconi. Poi toccherà anche a Zappacosta
Juventus, torna di moda Greenwood ma serviranno 50 milioni. L'OM apprezza Zhegrova... Juventus, torna di moda Greenwood ma serviranno 50 milioni. L'OM apprezza Zhegrova
De Laurentiis, Conte e i conti (da far quadrare): la partita sul futuro si gioca... De Laurentiis, Conte e i conti (da far quadrare): la partita sul futuro si gioca sulla condivisione
Chi cerca il centravanti? Zirkzee in estate può tornare di moda. E a un ottimo prezzo... TMWChi cerca il centravanti? Zirkzee in estate può tornare di moda. E a un ottimo prezzo
Roma, Gasperini studia già per il Bologna: Cristante e Koné sulle gambe, Celik a... Roma, Gasperini studia già per il Bologna: Cristante e Koné sulle gambe, Celik a rischio forfait
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Gasperini o Massara, chi giù dalla torre se la Roma non va in Champions? Primi indizi tra cene e rumors. In questa stagione spesi circa 90 milioni e a giugno sarà necessario ripartire dalle cessioni
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, caso Leao: il club è pronto ad ascoltare offerte. 80 milioni è il prezzo giusto
Immagine top news n.1 Scudetto, Champions e salvezza: la classifica aggiornata di Serie A e i calendari a confronto
Immagine top news n.2 Fiorentina, la svolta nella gara crocevia. Cremonese nei guai e Nicola rischia la panchina
Immagine top news n.3 Vicenza promosso in Serie B! Dominato il Girone A, festa biancorossa al Menti
Immagine top news n.4 Volata salvezza, 4 squadre per evitare un posto in B. In programma due scontri diretti
Immagine top news n.5 Fiorentina travolgente nella sfida salvezza: 1-4 a una Cremonese sempre più nel baratro
Immagine top news n.6 Gioia Vicenza! Il Lane torna in B dopo 4 anni, decisivo il 2-1 contro l'Inter U23
Immagine top news n.7 Bremer torna a vestire la maglia del Brasile dopo 2 anni: "Ho attraversato momenti molto difficili"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché il Cesena ha clamorosamente affidato la panchina ad Ashley Cole? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Bayern Monaco ha ufficialmente trovato i nuovi Robben e Ribery
Immagine news podcast n.2 Da Olise a Valverde: ci aspetta un altro Pallone d'Oro sotto accusa?
Immagine news podcast n.3 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
Immagine news podcast n.4 L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Bonanni: "L’Inter ha le mani sullo scudetto. Il Como merita il 4° posto"
Immagine news Serie A n.2 Roma, addio al sogno Champions League? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Milan, Leao rimane un problema. Como super-squadra"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, De Bruyne scintillante con il Lecce: ora prenota una maglia da titolare con il Cagliari
Immagine news Serie A n.2 Suwarso sulle origini: "Abbiamo comprato il Como solo per girare documentari televisivi"
Immagine news Serie A n.3 Stato di forma: nessuno come il Como, poi il Bologna! La Fiorentina adesso c'è
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, fatta per il rinnovo fino al 2030 di Bernasconi. Poi toccherà anche a Zappacosta
Immagine news Serie A n.5 Juventus, torna di moda Greenwood ma serviranno 50 milioni. L'OM apprezza Zhegrova
Immagine news Serie A n.6 De Laurentiis, Conte e i conti (da far quadrare): la partita sul futuro si gioca sulla condivisione
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, prende il via la 31ª giornata: si parte con Palermo-Juve Stabia. Il programma completo
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Venezia-Padova: Stroppa per tenere la vetta, occhio all'orgoglio patavino
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Spezia-Empoli: scontro diretto da brividi, ultima chiamata per la salvezza?
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Reggiana-Monza: obiettivi in vista
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Mantova-Cesena: Modesto contro Cole, battesimo di fuoco per l'ex Chelsea
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Palermo-Juve Stabia: vespe nella tana rosanero con emergenza in attacco
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza in Serie B, la rivincita della famiglia Rosso: ora non si ripeta l'errore del passato
Immagine news Serie C n.2 Serie C, si è chiusa la 32ª giornata: Vicenza promosso in B, la Triestina scende in D
Immagine news Serie C n.3 Gallo dopo la promozione del Vicenza: “Qui qualcosa di unico tra tifosi, società e squadra”
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, il presidente Rosso: "Ora mi voglio godere ogni singolo istante, so tutto quello che ho fatto"
Immagine news Serie C n.5 Vicenza in Serie B, l'ex Vecchi: "Complimenti a tutti, specialmente ai giocatori che ho avuto io"
Immagine news Serie C n.6 Il Vicenza conquista la Serie B. Tutti i marcatori (a 6 turni dal termine) biancorossi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cremonese-Fiorentina, scontro salvezza che vale una stagione
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio-Milan
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Milan, i rossoneri non possono fermarsi adesso
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inizia la NWSL delle italiane: Di Guglielmo titolare, Cantore subentra. Out Girelli e Boattin
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Sappiamo che possiamo migliorare e arrivare al Mondiale in Brasile"
Immagine news Calcio femminile n.3 Women4Football, la top 11 della passata stagione: Girelli e Cantore guidano l'attacco
Immagine news Calcio femminile n.4 Gravina: “Le società fanno sacrifici incredibili per il calcio femminile”
Immagine news Calcio femminile n.5 Wullaert lancia l'Inter all'inseguimento della Roma: secco 3-0 in casa del Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.6 Dopo l'Australia altre tre conquistano la qualificazione al Mondiale 2027: ecco chi sono
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?