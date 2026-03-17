Atalanta, fatta per il rinnovo fino al 2030 di Bernasconi. Poi toccherà anche a Zappacosta

L'Atalanta è pronta a blindare uno dei suoi tanti gioielli cresciuti a Zingonia che si è messo in mostra in questa stagione. Come riferito da Sky Sport, infatti, il club nerazzurro avrebbe raggiunto già l'accordo con Lorenzo Bernasconi per il prolungamento di contratto fino al 2023. Un accordo che, stando a quanto riferisce la testata, sarebbe stato raggiunto nei giorni scorsi e adesso è pronto ad essere messo nero su bianco per venir definitivamente ufficializzato.

Non è finita qui perché se da una parte la Dea guarda al futuro, dall'altra sembra tener conto anche del presente, ed è pronta anche a prolungare Davide Zappacosta. Il duttile ed esperto esterno classe 1992 ha infatti una clausola nel proprio contratto che prevede l'opzione di rinnovo fino al 2027 al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Opzione che la dirigenza bergamasca deciderà sicuramente di esercitare per non privarsi di uno dei leader della rosa di Raffaele Palladino.

Sia Bernasconi che Zappacosta sono diventati le due torri laterlai imprescindibili per lo scacchiere di Palladino. Il classe 2003 è sceso in campo per un totale di 31 volte in tutte le competizioni, fornendo tre assist in campionato. Il classe 1993 di presenze ne ha fatte invece 39, mettendo a segno due reti e fornendo tre assist.