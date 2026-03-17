Focus TMW Stato di forma: nessuno come il Como, poi il Bologna! La Fiorentina adesso c'è

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria con quattro vittorie e un pareggio c'è il Como di Cesc Fabregas, squadra che dopo l'ultimo successo nello scontro diretto contro la Roma è solo in quarta posizione.

Al secondo posto ecco il Bologna, in risalita dopo un lungo periodo di crisi. La squadra di Vincenzo Italiano negli ultimi cinque turni ha conquistato dodici punti con quattro vittorie e una sola sconfitta. Quattro le squadre a quota dieci punti: Inter, Napoli, Genoa e Fiorentina negli ultimi cinque turni hanno conquistato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. A nove segue il Sassuolo, poi Atalanta e Parma a quota otto.

In risalita la Juventus di Luciano Spalletti, sette punti nelle ultime cinque gare di cui sei conquistati nelle ultime due partite. Nei bassifondi di questa graduatoria c'è la Roma di Gian Piero Gasperini: cinque punti nelle ultime cinque. In coda ancora la Cremonese, squadra che con la sconfitta di ieri si ritrova a meno tre punti dalla zona salvezza. Di seguito il quadro nel dettaglio.

Como 13 punti conquistati nelle ultime cinque gare di campionato

Bologna 12 punti

Inter 10 punti

Genoa 10 punti

Napoli 10 punti

Fiorentina 10 punti

Sassuolo 9 punti

Atalanta 8 punti

Parma 8 punti

Juventus 7 punti

Milan 7 punti

Lazio 7 punti

Torino 6 punti

Lecce 6 punti

Roma 5 punti

Udinese 4 punti

Pisa 3 punti

Hellas Verona 3 punti

Cagliari 2 punti

Cremonese 1 punto