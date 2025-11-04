La Fiorentina si allena con Galloppa: Sabiri e Gosens a parte, Gudmundsson in Islanda

È una situazione surreale quella che sta vivendo la Fiorentina, ultima da sola in Serie A. Dopo l'esonero di Stefano Pioli, arrivato in mattinata, i viola hanno terminato pochi minuti fa l'allenamento agli ordini di Daniele Galloppa, tecnico ad interim della prima squadra. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, tutti hanno lavorato in gruppo, a eccezione di tre calciatori.

Abdelhamid Sabiri e Robin Gosens hanno svolto un programma personalizzato per recuperare dai rispettivi infortuni, mentre Albert Gudmundsson è volato in Islanda, visto che domani c'è il processo di appello. Alcuni giocatori, con il permesso della società gigliata, hanno abbandonato il Viola Park per sbrigare alcune vicende personali. Stasera però rientreranno al centro sportivo per proseguire il ritiro con il resto della squadra, in programma fino a mercoledì.

Giovedì invece la Fiorentina cercherà il riscatto sul campo del Mainz in Conference League, unica competizione che al momento sorride ai viola. In Europa infatti sono arrivate le vittorie contro Sigma Olomouc e Rapid Vienna, che hanno permesso ai toscani di ottenere 6 punti in classifica su 6 disponibili. Tra due giorni l'impegno sarà più difficile e bisognerà capire anche chi eventualmente riposerà in vista di quello che è da considerarsi a tutti gli effetti uno scontro diretto contro il Genoa.