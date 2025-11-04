Live TMW Atalanta, Juric: "A Marsiglia per fare punti. Dobbiamo riscattare la gara di Udine"

Ivan Juric presenta così la gara valida per la quarta giornata di Champions League Marsiglia-Atalanta. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore nerazzurro. Inizio verso le 18:45.

Che partita si aspetta da Ahanor e Bernasconi?

"Penso che tutti dobbiamo essere soddisfatti di quello che stanno facendo questi ragazzi: stanno crescendo partita dopo partita. Valuteremo anche domani".

Come sta Marten visto l'infortunio di Brescianini e che Marsiglia si aspetta?

"Marten l'ho visto abbastanza bene: non è ancora al 100%, ma sicuramente lui così come la squadra sarà pronta a tutto indipendentemente come si schiererà il Marsiglia (difesa a 3 o a 4 ndr)".

Domani sarà una gara decisiva per l'Atalanta in Champions League?

"No, ma penso che sia un passo importante. Non è una gara definitiva, ma è una partita che conta dove sarà importante fare punti".

E' giusto dire che la parola chiave sia "riscatto"?

"No, è tutta un'altra cosa. Quello che conta è giocare una partita buona domani sera come abbiamo sempre fatto, poi possono capitare delle partite sottotono".

Cosa pensa delle voci su di lei durante le ultime settimane e manca ancora qualcosa all'Atalanta?

"Non sono d'accordo. Abbiamo giocato delle partite molto buone dove analizzando dati, statistiche e numeri rispetto all'avversario ho visto una squadra che ha giocato bene. Tuttavia a Udine la squadra non mi è piaciuta sotto tutti i punti di vista, ma l'Atalanta in tutte queste gare si è comportata bene: ci è mancato solo il risultato".

Come ha visto Mario Pasalic in questi mesi?

"Pasalic è un giocatore che interpreta bene sia il trequartista che il centrocampista: contro il Milan ha annullato Modric per poi dare un grande contributo offensivo. Poi possono capitare le giornate no, ma per uno come Mario si tratta di un caso isolato".

Per De Zerbi è un derby visto che è bresciano, cosa ne pensa?

"So che tra Brescia e Bergamo c'è una grande rivalità. E' normale che lui senta questa partita molto più delle altre".

Quanta autonomia ha Kolasinac?

"Sta crescendo dopo ogni allenamento. Lo porto perché ha un grande carattere, però dal punto di vista fisico bisognerà avere ancora un po' di pazienza. Secondo me quelle due settimane che avremo a disposizione sarà fondamentale per lui sotto quell'aspetto".

Termina qui la conferenza stampa di Juric