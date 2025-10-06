Fiorentina, Kean: "Ha ragione Pioli, non appelliamoci alla sfortuna. So che faremo meglio"

Moise Kean, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola dopo la sconfitta contro la Roma, che ha segnato il suo ritorno al gol: "Ci è andata un po' di sfiga sia nel primo tempo che nel secondo con le occasioni per Piccoli e Gosens, la fortuna non è stata con noi. Però la Roma è una grande squadra, gioca bene e ha un ottimo mister. Abbiamo fatto un grande passo in avanti rispetto alle scorse partite, questa è la cosa positiva. Ora c'è da lavorare e andare a prendere altre partite importanti".

Pioli ha detto di non appellarsi alla sfortuna.

"Ha ragione il mister, dobbiamo prepararci meglio a sfruttare le nostre occasioni. Credo nella mia squadra, nello staff e nel mister, possiamo fare grandi cose. E lui crede in noi. Oggi abbiamo fatto un grande passo in avanti e questo è importante".

La classifica è brutta ma con la Roma avete dato dei segnali.

"La Roma è un'ottima squadra, l'importante è imparare da queste situazioni. So che faremo meglio".