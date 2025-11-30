Palladino: "Vere le voci sul ritorno alla Fiorentina, ma c'è stata solo una chiacchierata"

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta ed ex tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Dea contro i viola per 2-0. Tra i temi analizzati, c'è anche il suo possibile ritorno (poi mancato) alla guida dei gigliati dopo l'esonero di Pioli: "Le voci erano vere, ma c'era stata solo una chiacchierata. Sono contento di essere qui all'Atalanta".

Sempre in conferenza stampa, Palladino ha parlato così delle difficoltà inaspettate dei viola, attualmente penultimi in classifica nonostante fossero partiti con ambizioni europee: "Mi dispiace molto vedere la Fiorentina così. Sono una squadra di qualità e sono sicuro che si risolleverà nonostante le difficoltà: ho detto a loro che sono una squadra coraggiosa. Ci hanno messo in difficoltà nonostante la nostra vittoria".

Infine, una battuta a DAZN sull'abbraccio ai suoi ex calciatori: "Tocchi il mio cuore, quei ragazzi hanno dato tutto per me. La maggior parte sono gli stessi e a fine partita volevo stringerli uno ad uno. Hanno grandi valori umani e tecnici, faccio i complimenti a mister Vanoli per esser venuto qui a giocarsela al massimo. Ci hanno messo in difficoltà, auguro solo il meglio alla Fiorentina perché lo scorso anno sono stato davvero bene e sono legato a loro".