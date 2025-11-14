La grande beffa oltre al danno: solo Norvegia e Inghilterra hanno più punti dell'Italia!

Il commissario tecnico dell'Italia Gennaro Gattuso nelle interviste post-gara di ieri era non poco arrabbiato. Col pubblico tricolore presente a Chișinău che ha fischiato e insultato la squadra quando il risultato era ancora sullo 0-0, con chi ha criticato la squadra per la prestazione proposta. Soprattutto con un regolamento che vede l'Italia certa dei play-off nonostante sei vittorie consecutive dopo la sconfitta di Oslo. "Dovete parlarne con chi fa i gironi, con chi fa le regole - ha detto il CT nel post-gara -. Nel 1994 c'erano due squadre africane, adesso otto. Ai nostri tempi, la miglior seconda andava direttamente ai Mondiali. Le difficoltà ci sono e lo sappiamo bene".

La situazione in effetti è di quelle beffarde. Nel primo Mondiale a 48 squadre, agli azzurri non basterebbero 21 punti su 24 per qualificarsi. L'Italia arriva infatti all'ultima sfida di San Siro contro la Norvegia attardata di tre punti rispetto agli scandinavi, ma soprattutto con una differenza reti nettamente ad appannaggio di Haaland e compagni. Per ribaltarla, gli azzurri dopodomani a Milano dovrebbero vincere con nove gol di scarto: pura fantascienza.

La beffa è poi dettata dal fatto che ad oggi solo due delle 54 nazionali europee in corsa per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo hanno conquistato più di 18 punti. La prima per l'appunto è la Norvegia, la seconda è un'Inghilterra che proprio come gli scandinavi ha collezionato sette successi su sette. Poi al momento, per numero di punti, al terzo posto ci sono gli azzurri.

E' poi vero che ci sono dei se e dei ma. Che su dodici gironi solo la metà sono da cinque squadre, che ad alcune nazionali mancano ancora due partite. Però il dato è emblematico: oltre al danno di doverci di nuovo giocare la qualificazione Mondiale ai play-off, c'è anche la grande beffa evidenziata da Gattuso nel post-gara di Moldova-Italia 0-2.