La Juve aspetta En-Nesyri, scatto Udinese per Mlacic, Guaita saluta Parma: le top news delle 18

Youssef En-Nesyri è sempre più vicino alla Juventus, anche se la fumata bianca non è ancora arrivata. Il Fenerbahce ha trovato l’accordo con i bianconeri per un prestito con diritto di riscatto: 3 milioni subito, 17 per l’eventuale acquisto definitivo, con ingaggio interamente a carico della Juve. L’attaccante marocchino, rientrato ieri sera dal Marocco, ha incontrato in mattinata il direttore sportivo Marco Ottolini e ha chiesto ancora qualche ora di riflessione. Sul tavolo restano anche due proposte dall’Arabia Saudita, economicamente più ricche, ma a Torino filtra fiducia: mister Spalletti aspetta un centravanti da 38 gol in un anno e mezzo, profilo completamente diverso rispetto a quelli attualmente in rosa.

Sul fronte Inter, invece, il mercato si muove ma senza accelerazioni. L’obiettivo resta l’esterno destro, vista l’assenza prolungata di Dumfries e il rendimento deludente di Luis Henrique, arrivato in estate dal Marsiglia. Sul brasiliano si è fatto avanti il Besiktas con una proposta di prestito con diritto di riscatto, respinta però dai nerazzurri: Marotta non vuole indebolire ulteriormente una corsia già in emergenza. In entrata, intanto, sfuma la pista Branimir Mlacic: il difensore croato classe 2007, a lungo seguito dall’Inter, preferisce una destinazione che garantisca spazio immediato. Proprio in quest’ottica si inserisce il forte pressing dell’Udinese, pronta a superare la concorrenza di Como, Bologna e Borussia Dortmund per il talento dell’Hajduk Spalato.

In uscita, infine, il Bologna ha ufficializzato il prestito di Jesper Karlsson all’FC Utrecht fino al 30 giugno 2026, mentre il Parma ha risolto consensualmente il contratto con Vicente Guaita, arrivato solo due mesi fa e fermato da un infortunio alla spalla.