Parma, Britschgi: "Vivo il sogno, ora posso scegliermi su FIFA! Adoro la torta fritta"

Sascha Britschgi, esterno destro del Parma, ha parlato al quotidiano Blick della sua nuova esperienza di vita in Italia: “La mia vita in questo momento sembra un sogno. Fino a qualche mese fa, guardavo ancora le partite di Inter, Juventus e Milan in TV. Ora sono sullo stesso campo di Luka Modric e degli altri, e posso scegliere me stesso su FIFA. È pazzesco. Cerco di vivere e godermi questi momenti il ​​più possibile. Sono semplicemente grato per quello che ho”.

Quanta massa muscolare hai guadagnato negli ultimi sei mesi?

“Ci vediamo ogni mese con la nostra nutrizionista. Monitora la nostra massa grassa e muscolare. Ho guadagnato più di due chilogrammi di muscoli dall'estate. Adoro la torta fritta. Potrei mangiarla tutti i giorni. Purtroppo, non è molto sana”.

Prima hai menzionato Akanji. Sei riuscito a parlare con lui dopo la partita con l'Inter?

“Sì, ci siamo scambiati le maglie. Ora ha un posto speciale nel mio appartamento. Mi ha detto che ero sulla strada giusta e che avrei dovuto prendermi cura del mio corpo, perché il corpo di un calciatore è il suo bene più prezioso. Mi ha anche detto: "Spero di rivederti presto". Lo spero anch'io. Significherebbe che potrei anche entrare a far parte della nazionale. Nel calcio, le cose possono cambiare in fretta: quest'anno me l'ha dimostrato”.