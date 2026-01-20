La Juve cerca attaccanti: nuovo contatto con la Fiorentina per Gudmundsson, i viola non trattano

Nuovo contatto oggi tra Juventus e Fiorentina per Albert Gudmundsson: ennesimo "no" della viola, per cui il giocatore è incedibile e destinato a rimanere, qualsiasi sia la formula offerta dai bianconeri. In questo momento per la società viola la priorità è la salvezza, sottolinea Sky Sport, e l'interesse bianconero per l'islandese verrà ignorato.