La Juve cerca attaccanti: nuovo contatto con la Fiorentina per Gudmundsson, i viola non trattano
Nuovo contatto oggi tra Juventus e Fiorentina per Albert Gudmundsson: ennesimo "no" della viola, per cui il giocatore è incedibile e destinato a rimanere, qualsiasi sia la formula offerta dai bianconeri. In questo momento per la società viola la priorità è la salvezza, sottolinea Sky Sport, e l'interesse bianconero per l'islandese verrà ignorato.
