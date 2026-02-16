Fiorentina, ancora lavora personalizzato per Gudmundsson. Rugani pronto per il Pisa
Ultime dal Viola Park, dove la Fiorentina è tornata in campo per preparare la sfida di Conference League con lo Jagiellonia dopo il giorno di riposo concesso da mister Vanoli dopo la vittoria di sabato contro il Como. Ancora lavoro personalizzato per Gudmundsson, mentre Rugani vede sempre più vicino il ritorno in campo. Il difensore, però, potrà essere impiegato soltanto in campionato contro il Pisa, non essendo inserito nella lista Uefa.
Il numero 10 continua a seguire un programma differenziato dopo la distorsione alla caviglia rimediata contro il Torino: al momento una sua convocazione per la sfida di giovedì in Polonia resta complicata. Più incoraggiante, invece, la situazione di Rugani, che ha ormai superato l’infortunio e punta a rientrare tra i convocati per il derby di lunedì prossimo.
Nessuna preoccupazione, infine, per Solomon: a Como ha stretto i denti disputando l’intera gara pur non essendo al meglio - tanto da chiedere un antidolorifico durante il riscaldamento - ma adesso è completamente recuperato.
