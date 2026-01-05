La Juve punta al ritorno in Italia di Kessié, Atletico su Guendouzi: le top news delle 13

La Juventus tenta il grande colpo in mezzo al campo. La società bianconera potrebbe puntare nuovamente Franck Kessié. L’ex Atalanta, Milan e Barcellona, attualmente all’Al Ahli, è impegnato in Coppa d’Africa ma potrebbe lasciare il club arabo in caso di liberatoria anticipata. La Juve, già interessata in estate, è pronta a fiutare l’occasione, valutando attentamente la sostenibilità economica dell’operazione sotto la gestione del neo ds Marco Ottolini.

Per l'attacco la Juve starebbe pensando a Mateo Pellegrino, argentino del Parma ma la richiesta degli emiliani, che non vorrebbero privarsene a gennaio, è molto alta: almeno 30 milioni di euro. Sullo sfondo vi sarebbe anche l’ipotesi low cost che porta a Edin Dzeko della Fiorentina.

Il Milan invece ha il mirino puntato sempre su un difensore centrale che possa dare ulteriore stabilità al reparto di Massimiliano Allegri. Uno su tutti è Kim Min-jae del Bayern Monaco. Il difensore sudcoreano resta un sogno ma di difficile realizzazione. In primis perché i bavaresi non sono così intenzionati a cederlo e poi per il lauto stipendio che percepisce, circa 9 milioni di euro a stagione. Anche se il club tedesco aprisse per il prestito, servirebbe che contribuisse al pagamento di parte dello stipendio. Per questo motivo che i rossoneri starebbero pensando ad Axel Disasi del Chelsea. Proprio gli ottimi rapporti con i Blues potrebbero far decollare la trattativa qualora ci fosse un'offerta ufficiale.

Il futuro di Matteo Guendouzi è sempre più in bilico. Il centrocampista francese ha diverse richieste e in casa biancoceleste si riflette sul da farsi. Il Fenerbahce ha già sondato il terreno, prima di mettere sul tavolo una proposta da 25 milioni più bonus. Sul giocatore restano vigili anche Galatasaray e Sunderland, ma nelle ultime ore si è inserito con decisione l'Atletico Madrid. Sabato alcuni intermediari della Lazio erano proprio nella capitale spagnola per discutere di una possibile cessione.

Il Bologna guarda con attenzione a Remo Freuler, in particolare a proposito del suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Già da settimane la società emiliana ha portato avanti la propria proposta per rinnovare l'accordo, mettendo sul piatto un anno in più (quindi estendendo la scadenza al 30 giugno 2027) con anche l'inserimento di un'opzione per arrivare fino al 2028. Una risposta definitiva ancora non è arrivata, anche se in seno alla società felsinea c'è la convinzione di essersi mossi nei tempi e con i modi giusti per arrivare a un accordo e assicurarsi le prestazioni di Freuler.

Intanto il Pisa chiude per un colpo in attacco. Alberto Gilardino si prepara ad accogliere Rafiu Durosinmi, attaccante del Viktoria Plzen. La punta nigeriana sarà in città nella serata di oggi mentre domani mattina sarebbero previste le visite mediche che precedono la firma sul contratto.