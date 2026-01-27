La Juve si tinge di Albiceleste? In estate si punteranno Maximo Perrone e Marcos Senesi

Ancora alla ricerca di un attaccante che possa allungare la rosa in vista del rush finale, la Juventus non distoglie lo sguardo dal futuro e studia le prossime mosse anche in vista del mercato estivo. Anche per questo, sottolinea stamani Tuttosport, la dirigenza dei bianconeri non sta affondando alcun colpo in questa sessione, così da rinforzarsi in maniera importante tra qualche mese.

A tal proposito, sottolinea il quotidiano, la pista più calda porta al centrale argentino Marcos Senesi, che la Juve intende prenotare e bloccare subito, onde evitare di partecipare nelle prossime settimane ad aste al rialzo. Sul difensore classe 1997 in scadenza a giugno col Bournemouth ci sono infatti anche Atletico Madrid e Barcellona, ma la Signora si è portata avanti con il lavoro, proponendo un quadriennale da 3 milioni all'anno.

Il difensore, tuttavia, potrebbe non essere il solo argentino a trasferirsi dalle parti della Continassa. Gli scout bianconeri, infatti, per la mediana stanno studiando un altro elemento della nazionale allenata da Scaloni, ovvero quel Maximo Perrone che a Como si è imposto come uno dei migliori registi del campionato. Tanto da attirare pure le attenzioni del Napoli. Un elemento l’ex Manchester City che per caratteristiche manca all’attuale rosa juventina e ricorda un po’ Lobotka, valorizzato al massimo e fatto esplodere proprio da Spalletti. A centrocampo, poi, resta sempre attuale il profilo di Frank Kessiè. La Juve ci prova e ha già prospettato un triennale da 5 milioni all’ex mediano del Milan