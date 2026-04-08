Responsabile giovanili Udinese 'risponde' a Marotta: "Pure la Campania fornisce meno giocatori"

La crisi del calcio italiano è divampata sotto gli occhi di tutti dopo il terzo Mondiale di fila mancato dalla Nazionale, e continua a tenere banco nelle cronache sportive. Tanto che l'edizione di oggi del Gazzettino del Friuli Venezia Giulia ospita un'intervista sul tema a Angelo Trevisan, responsabile del settore giovanile dell'Udinese.

L'autore dell'intervista riparte dalle parole di Marotta dopo Inter-Roma, nelle quali il presidente dell'Inter ha tirato in mezzo anche il Friuli tra le regioni che non producono più talenti. Eppure la Rappresentativa U15 friulana ha vinto il Torneo delle Regioni giocato in Puglia la settimana scorsa, con l'U17 seconda e lo scorso anno l'U19 che aveva a sua volta vinto.

A tal proposito, risponde Trevisan: "Ero presente in Puglia e anche l'U17 ha ben figurato, hanno sbagliato l'approccio in finale ma la squadra era competitiva. Le nostre squadre hanno fornito ottime performance, molti U15 hanno attirato l'attenzione di club professionistici. Anche noi ci stiamo muovendo per portare qualcuno nel settore giovanile il prossimo anno". E viene fatto anche un nome, quello di Bruno Nani, attaccante del Donatello U15: "Lo conosciamo bene, giocava nell'Ancona. Bisogna stare attenti in queste categoria perché poi il livello, nel professionismo, si alza rapidamente. Sicuramente però è tra i migliori".

Un esempio da seguire, secondo Trevisan, è il Padova: "Ogni anno danno molti giocatori alle società professionistiche. Lo scorso anno l'Atalanta ne ha pescati tre del 2011, un portiere è andato al Como. Più che il Padova, è il Veneto in generale ad avere giocatori interessanti, questo grazie a un bacino più ampio rispetto a quello del Friuli Venezia Giulia. Solo Padova ha 300mila abitanti…".

Quindi Trevisan risponde di fatto alle parole di Marotta: "Posso dire che la Campania per anni ha fornito tantissimi calciatori e ora meno. Meret e Vicario rappresentano due emblemi (del calcio friulano, ndr) e quando lavoravo all'Inter pescavo in Veneto. Dipende dalle annate". Di sicuro lunedì il Como aveva in panchina il portiere De Paoli, classe 2008 preso proprio dall'Udinese: "Un 2008 che abbiamo cresciuto noi, dobbiamo esserne fieri. Bellissimo vederlo già in panchina in Serie A".