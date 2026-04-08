Bologna, Italiano sfida l'Aston Villa: "Sono superiori, ma possiamo ribaltare i pronostici"

Vincenzo Italiano tornerà ancora una volta ad affrontare l'Aston Villa, ma domani lo farà in un quarto di finale di Europa League. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match del Dall'Ara, l'allenatore del Bologna ha risposto così alla domanda sulle difficoltà che i rossoblù hanno a vincere in casa al Renato Dall'Ara: "Domani ci sarà lo stadio ostacolo e mi auguro che ci dia una grande mano per espugnarlo. Ci arriviamo con grande entusiasmo e aver vinto a Cremona ci ha permesso di preparare bene la partita"

Poi torna sul match di domenica, vinto 2-1: "A Cremona c'è stato sia il risultato sia la prestazione, domani spero di confermarci in una partita tosta e complicata. So di questa grande attesa e preparazione per quanto riguarda il sostegno che avremo per tutta la partita: la gente ci riconosce la loro vicinanza e mi auguro che continui a stare sempre con noi come chiedevo ad inizio campionato. Faccio nuovamente l'esempio di Orsolini che sbaglia il rigore e viene applaudito: tutto questo deve essere salvaguardato. Sulla carta l'Aston Villa è superiore a noi, ma con l'aiuto di tutti possiamo ribaltare i pronostici".

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