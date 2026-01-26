La Juventus ci ha riprovato per Kolo Muani: il Tottenham per ora non apre alla cessione

La Juventus ha fatto un tentativo per riportare a Torino ancora una volta Randal Kolo Muani. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, dopo il fallimento della trattativa con En-Nesyri, il club bianconero negli ultimi due giorni ha chiesto informazioni sulla situazione dell'attaccante francese, ma il Tottenham non ha dato il via libera alla sua cessione. Inoltre, pure il PSG, non è contento dell'ipotesi italiana perché in estate non ha trovato l'accordo con la Vecchia Signora.

Una situazione quasi paradossale, che però fa capire come il mercato abbia davvero vie infinite. Arrivato con mille aspettative, l'inizio in Serie A fu davvero incoraggiante e addirittura lo portò a fare la differenza in maniera importante, prima però di avere un calo che non ha però messo a rischio la sua conferma. Dopo il Mondiale per Club però le società non hanno più trovato la quadra e così, malgrado la volontà del diretto interessato, l'hanno spuntata gli Spurs.

L'avventura in Premier League non sta andando bene, anzi. Solamente 2 gol in stagione, entrambi in Champions League, competizione in cui vanta 2 presenze nel 2025-2026. Per il resto solo un gettone in FA Cup e 15 in campionato, ma nessuna rete. Kolo Muani non può essere felice.