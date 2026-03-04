Kolo Muani è sempre nei pensieri della Juventus: pronto un nuovo tentativo in estate

Non è ancora uscito dai pensieri della Juventus il centravanti del PSG in prestito al Tottenham e non ne uscirà neanche la prossima estate. Ovviamente il giocatore in questione è Randal Kolo Muani, che i bianconeri non sono riusciti a riscattare a luglio e che ora riprenderebbero volentieri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il suo futuro non dipende da quello di Vlahovic perché l'intento è farli giocare insieme.

Ogni squadra che ambisce a traguardi ambiziosi come la Champions League ha in rosa almeno due attaccanti di livello e in questo la Juventus non deve far eccezione. Gli investimenti su David e Openda non hanno portato i risultati sperati e ora Comolli non può più sbagliare, anche perché è difficile immaginare una nuova ricapitalizzazione da parte di Jhon Elkann. Fondamentale sarà anche entrare nelle prime 4 in questo campionato, risultato però tutt'altro che scontato.