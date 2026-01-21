La Juventus parte bene, poi viene fuori il Benfica: all'intervallo dello Stadium è 0-0

Terminato 0-0 il primo tempo tra Juventus e Benfica. Il racconto dei 45 minuti inaugurali della sfida di Champions League allo Stadium.

Atmosfera abbastanza elettrica allo Stadium già nelle fasi di accompagnamento alla partita, che d'altronde è una sfida tra due totem della panchina come Spalletti e Mourinho. Con il tecnico bianconero che non rischia Conceicao dal 1', preferendo Miretti nella linea della trequarti, assieme a McKennie e Yildiz dietro David.

La Juventus approccia meglio all'incontro e le primissime fasi vedono una supremazia territoriale piuttosto netta della Vecchia Signora, intervallata da un primo tiro di Sudakov gestito da Di Gregorio. I bianconeri trovano anche il modo di arrivare alla battuta, con un paio di conclusioni secche e velenose di Yildiz accentrandosi da sinistra: la prima è parata da Trubin, la seconda esce di nulla. Col passare dei minuti cresce però anche la prova del Benfica, che chiama Di Gregorio a sporcarsi i guanti per evitare il peggio su una palla persa da Locatelli che ha liberato alla conclusione Sudakov, aiutato poi a spazzare da Kelly.

La Juventus accusa un po' la reazione del Benfica e per diversi minuti, di fatto fino all'intervallo, comincia ad abbassare il proprio baricentro. Con comunque un paio di grandi occasioni, su colpi di testa: Miretti arriva in inserimento e manda troppo alto su calcio d'angolo, prima dell'intervallo palla precisa sulla testa di David, che si fa però trovare impreparato all'appuntamento. Il primo tempo finisce 0-0.

