La Juventus prova a strappare il sì da Lewandowski: pronto un annuale da 6 milioni più bonus

La Juventus continua la sua ricerca di un nuovo centravanti che possa alzare il livello in vista di una stagione in cui la Signora punta a tornare protagonista. Già a gennaio Luciano Spalletti aveva richiesto a gran voce una punta ma alla fine, chi per un motivo chi per un altro, le trattative dei vari Kolo Muani, Icardi e En-Nesyri non sono decollate. In questo scenario, scrive Tuttosport, può diventare un'occasione il nome di Robert Lewandowski, in scadenza con il Barcellona.

Al momento la trattativa tra il polacco e i blaugrana sembra essersi arenata ed è per questo che l'agente del calciatore sta iniziando a guardarsi attorno. In Arabia e in MLS sarebbero pronti a ricoprirlo d'oro - con i Chicago Fire, si legge, che vorrebbero offrirgli un biennale a 20 milioni di euro all'anno - ma la volontà di Lewandowski sarebbe quella di restare nel calcio europeo. Motivo per cui la Juventus (e il Milan) starebbero provando a sedurlo.

Come? I bianconeri puntano sulla bontà tecnica del loro progetto, e con un contratto annuale da 6 milioni di euro più bonus. Le alternative, però, non mancano: Kolo Muani, che tornerà al PSG dopo il prestito al Tottenham, resta sempre un profilo apprezzato, così come il vecchio pallino Joshua Zirkzee o Darwin Nunez, desideroso di tornare in Europa dopo un'esperienza fortunata soltanto dal punto di vista economico all'Al Hilal.