Bomber di lusso per Spalletti, Tuttosport titola: "Juve-Lewa, sorpasso al Milan"
In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport sceglie il seguente come titolo principale: "Juve-Lewa, sorpasso al Milan". Il riferimento è quindi a Lewandowski: il bomber del Barcellona viene contattato dai bianconeri, che per convincerlo propongono 6 milioni più premi. Il polacco riflette: il suo agente parla non solo con Arabi, americani e rossoneri. Per la porta risale De Gea. Silva Bis: cercando Bernardo del City si ripropone Antonio del Benfica.
Spazio anche all'altra metà della città, con questo titolo: "Toro, gestione senza visione". L'economista Bertoldi analizza i bilanci di Cairo. Di seguito altre sue parole: "Settimo esercizio in rosso in 8 anni, debiti crescenti fino a 160 milioni, perdite strutturali: così si rischia in basso. Credo che il presidente si auguri di cedere il club. Serve una svolta: ora due mesi-verità".
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