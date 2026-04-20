L'agente di Lewandowski atteso a Barcellona per parlare di rinnovo. Milan e Juventus osservano

Il futuro di Robert Lewandowski sembra destinato a decidersi nelle prossime settimane. Secondo Mundo Deportivo il suo agente, Pini Zahavi, dovrebbe recarsi a Barcellona all'inizio di maggio per discutere un rinnovo contrattuale con il club blaugrana. La società avrebbe già presentato un'offerta per prolungare la permanenza dell'attaccante.

Di quanto? Secondo il quotidiano al centravanti polacco sarebbe stato proposto il prolungamento per un'altra stagione, fino al 30 giugno 2027, ma non è ancora stato raggiunto un accordo finanziario.

In questa vicenda, la priorità del giocatore rimane quella di proseguire la sua avventura in terra catalana, nonostante le diverse opzioni all'estero, in particolare in Serie A con Juventus e Milan che seguono con interesse la vicenda. Anche nella MLS o in Arabia Saudita le offerte poi non dovrebbero mancare. A 37 anni, Lewandowski non ha escluso nulla e continua a valutare le sue possibilità, rimanendo concentrato sulla fine della stagione e sulla lotta per il titolo con il Barça. I prossimi colloqui tra i suoi rappresentanti e la dirigenza del Barcellona saranno quindi cruciali per chiarire il suo futuro.