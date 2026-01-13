La Juventus punta agli svincolati. Oscar Mingueza è stato sacrificato da Xavi al Barcellona

La Juventus di Damien Comolli punta sugli svincolati. Perché dopo avere preso Jonathan David nella scorsa finestra di mercato, ora punta anche Oscar Mingueza, difensore di fascia - oppure centrale - destra, quello che potrebbe essere un buon sostituto di Pierre Kalulu. Perché Joao Mario è già stato bocciato da Luciano Spalletti, preferendo un altro tipo di profilo, più bloccato soprattutto per la retroguardia a quattro.

Mingueza è cresciuto nel Barça e, pur arrivando in Nazionale nel 2021, è stato sacrificato da Xavi, in un periodo complicato dopo l'addio di Lionel Messi. "Quando è arrivato non ci siamo adattati bene. Non gli piacevo o qualcosa del genere. Mi ha detto che avrei giocato 10 partite. Nemmeno io credo di avere la migliore mentalità del mondo. Andavo ad allenarmi e a giocare perché dovevo. Ecco perché ho lasciato il Barcellona, per cercare di ritrovare le motivazioni per giocare, per divertirmi e per migliorarmi. Sì, la società era in un momento molto critico. Io ero dentro e ho finito per essere preso, come sono stati presi quasi tutti in squadra".

Mingueza compirà 27 anni a maggio. Un profilo esperto - oltre 220 presenze tra i professionisti - e che ora ha ritrovato anche la Nazionale nelle ultime convocazioni.