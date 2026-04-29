La Juventus vuole i gol: primi contatti con Lewandowski. E possono arrivare due attaccanti

La Juventus deve centrare la Champions League in queste ultime quattro partite da giocare, così da potersi poi concentrare sulla costruzione della rosa per la prossima stagione. Che partirà dal punto fermo Luciano Spalletti, ma anche dalla necessità di cambiare qualcosa in più di un reparto, per consegnargli una squadra più in linea con la sua voglia di riportare in alto il club.

Non è un segreto che uno dei reparti che subiranno maggiori modifiche potrebbe essere quello d'attacco, dopo una stagione senza punti di riferimento reali nel ruolo di centravanti. È lì che, secondo Tuttosport, la Juventus potrebbe pensare anche ad un doppio innesto per la maglia da numero 9.

Molto delle strategie dipenderà da come finirà la vicenda che riguarda Dusan Vlahovic. Una stagione tribolata quella per il centravanti serbo, con il club che intanto pensa a Kolo Muani come primo innesto, indipendentemente da tutto. Nei colloqui con il PSG sarebbe stato proposto anche Goncalo Ramos, con una risposta però tiepida da parte dei bianconeri.

Che intanto non sono indifferenti al nome di Robert Lewandowski. L'attaccante polacco attende una proposta ufficiale, che potrà arrivare però solo a Champions centrata. Nelle ultime ore Pini Zahavi, agente del giocatore, ha avuto un contatto con la Juve e proprio con Damien Comolli. Un modo, secondo il quotidiano, per ribadire la propria disponibilità a trattare.