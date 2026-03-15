La Lazio si gode i suoi tifosi e chiude il primo tempo col Milan sull'1-0: finora la decide Isaksen

La Lazio chiude il primo tempo del match valido per il 29° turno di Serie A in vantaggio 1-0 sul Milan all’Olimpico, al termine di una frazione intensa e giocata a ritmi elevati. I biancocelesti partono con grande aggressività e già al 1’ Dele-Bashiru sfonda sulla destra mettendo un cross sul quale Maignan interviene con attenzione. Al 4’ Isaksen sbaglia l’ultimo passaggio dopo una buona azione corale della Lazio, mentre al 10’ risponde il Milan con Pavlovic, che calcia con potenza trovando però la pronta opposizione della difesa laziale. Al 12’ Isaksen colpisce anche una traversa, anche se l’azione sarebbe stata fermata per un fallo di mano di Maldini.

La gara resta molto equilibrata ma le occasioni non mancano. Al 23’ il Milan va vicino al vantaggio: Saelemaekers crossa sul secondo palo per Estupinan, che di testa manda il pallone di poco a lato. La risposta della Lazio arriva subito dopo: al 24’ Taylor lascia partire una conclusione potente dalla distanza che si stampa sulla traversa. Il gol che sblocca la partita arriva al 26’, quando Isaksen approfitta di un errore di Estupinan, si inserisce alle spalle della difesa rossonera e batte Maignan con un tiro preciso che vale l’1-0 per i padroni di casa.

Il Diavolo prova a reagire ma fatica a rendersi davvero pericoloso. Al 30’ Tomori interviene in anticipo su Maldini dopo una buona iniziativa di Zaccagni, mentre al 36’ lo stesso Maldini sfiora il raddoppio dopo una lunga progressione, ma la conclusione è troppo debole e viene parata senza difficoltà. Si arriva così all’intervallo con la Lazio avanti e con l’Olimpico, di nuovo fattore decisivo, che accompagna la squadra con una spettacolare sciarpata della curva Nord.

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