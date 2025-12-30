La Lazio tiene d'occhio Gaaei dell'Ajax. Ma non è da sola: concorrenza del Paris FC
La Lazio è in cerca di rinforzi per il mercato di gennaio e tra i focus che la dirigenza biancoceleste tiene sotto osservazione c'è anche qualche profilo per le corsie. Tra questi Anton Gaaei (23 anni), danese classe 2002 dell'Ajax su cui però la Lazio non è sola.
Come riferito dal portale Tipsbladet, infatti, anche i francesi del Paris FC, neopromossi in Ligue 1, sarebbero sulle tracce di Gaaei, che è stato acquistato dai Lancieri nell'estate del 2023 a fronte di una proposta da 4,5 milioni di euro.
Nella prima parte di questa stagione con l'Ajax, Gaaei ha già raccolto 19 presenze per oltre 1100 minuti in campo, con 2 gol messi a segno tra Champions League e coppa nazionale d'Olanda.
Editoriale di Raimondo De Magistris Chi l'avrebbe mai detto? L'incredibile 2025 degli allenatori raccontato in dieci clamorose storie. Sancito anche il tramonto di uno dei più grandi di sempre
