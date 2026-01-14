Lazio, rivoluzione in vista sulle fasce? Aarons e Gaaei i due osservati speciali

La Lazio deve fare i conti anche con la situazione non troppo chiara per quanto riguarda i terzini. In vista della prossima stagione infatti, Adam Marusic ha rinnovato il suo contratto fino al 2028 con opzione per il 2029, ma Elseid Hysaj è in scadenza e Manuel Lazzari non è certo di restare. Come riportato dal Corriere dello Sport, ieri in Turchia hanno accostato Max Aarons ai biancocelesti: il classe 2000 è di proprietà del Bournemouth, ma sta giocando ai Rangers in prestito ed è corteggiato pure dal Siviglia.

L'altro profilo da tenere in considerazione è quello di Anton Gaaei dell'Ajax. In questo senso potrebbe aiutare i buoni rapporti con la società di Amsterdam, con cui i biancocelesti hanno chiuso da poco l'affare che ha portato nella Capitale Kenneth Taylor. Vedremo se nelle prossime settimane o nei prossimi mesi verrà dato seguito a quello che oggi è un semplice interesse.