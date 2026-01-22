La Puglia nel destino: dopo Bari, Cheddira riparte da Lecce. Con la salvezza come obiettivo

Walid Cheddira riparte da Lecce. L'attaccante marocchino ha scelto la squadra di Di Francesco per disputare la seconda parte di stagione aiutando il team giallorosso nella conquista della salvezza. Nella serata di ieri il giocatore è partito da Milano direzione Salento e sosterrà le visite mediche dal caso prima di legarsi ai giallorossi mettendo la firma sul contratto fino a giugno. Un'operazione che si svilupperà sulla base del prestito secco dal Napoli con l'obiettivo di trovare continuità.

Poche presenze nel Sassuolo

Quella continuità che nella prima parte di stagione non c'è stata. Il giocatore era in prestito al Sassuolo di Fabio Grosso ma lo spazio non è stato molto. Le presenze sono state complessivamente 17 fra campionato e Coppa Italia ma le partite in cui ha giocato dal primo minuto sono state solamente due. Per il resto scampoli di gara e match da subentrato con una sola rete messa a segno fin qui.

I due anni al Bari

Da lì la voglia di ripartire dalla Puglia. Quella stessa regione che lo ha visto fra il 2021 e il 2023 vestire la maglia del Bari. In biancorosso ha disputato la sua stagione migliore, quella 2023-2024, quando in 38 presenze complessive fra campionato e Coppa Italia ha messo a segno 22 reti.