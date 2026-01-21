TMW
Lecce, Cheddira in volo da Milano: domani le visite mediche
Walid Cheddira è pronto a dire sì al Lecce. L’attaccante marocchino, che saluterà il Sassuolo per trasferirsi - in prestito sempre dal Napoli - ai salentini, è partito nella serata di oggi da Milano Linate.
Le visite mediche, secondo quanto raccolto da TMW, sono programmate nella giornata di domani, poi la firma sull’accordo fino al termine della stagione.
