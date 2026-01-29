Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lecce, Cheddira si presenta: "Accolto benissimo. Non penso ai gol, voglio solo la salvezza"


© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 12:07


Walid Cheddira è un nuovo attaccante del Lecce. Il marocchino, che ha già esordito coi salentini, nella giornata di oggi si è presentato alla stampa:

Il Lecce è il peggior attacco della Serie A. E' pronto a migliorare i dati?
"La cosa più importante è sempre la salvezza del Lecce. Se i gol arriveranno da me o da altri compagni interessa poco. Per un attaccante i gol sono importanti ma lo è di più la salvezza del Lecce".

Come ritrova Di Francesco e quali sono le sue motivazioni?
"Le motivazioni sono altissime. L'essere arrivato nel giorno del mio compleanno è stato un regalo. Non vedo l'ora di aituare la squadra ogni domenica".

Ha parlato con Stulic?
"Mi ha accolto benissimo, mi ha dato anche un paio di consigli sulla squadra. Siamo due giocatori differenti, in base alla partita e all'avversario il mister sceglierà".

Come si è trovato in squadra al suo esordio?
"Mi sono trovato subito molto bene, conosco i giocatori che ci sono per averli visto spesso. Le caratteristiche degli attaccanti esterni possono fare bene alle mie caratteristiche".

Quanto contano la sua voglia e la sua motivazione?
"Le motivazioni nel calcio sono la cosa fondamentale. La scelta di venire qua, in una piazza così importante e con un mister che ho già avuto, me ne dà ancora di più. Voglio dare un grande contributo per l'obiettivo finale".

Quali caratteristiche può portare in squadra?
"A me piace attaccare la profondità, andare alle spalle dei difensori per trovare la porta. In carriera ho fatto anche l'esterno d'attacco, ma solo per necessità".

Che idea si è fatto sulla lotta salvezza?
"Il campionato è sempre molto difficile, la Serie A mette davanti ad una battaglia ogni partita. Con corsa e grinta si possono pareggiare le qualità degli avversari più importanti. Io però penso a noi, voglio che il Lecce lotti ogni partita e faccia più punti possibile".

