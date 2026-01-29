Ranking per il 5° posto Champions: Inghilterra già certa dello slot extra, Italia attardata

È appena terminata la League Phase di tutte e tre le competizioni e abbiamo già un verdetto per quello che riguarda il posto extra nella prossima Champions League: l'Inghilterra è già certa di avere nel 2026/27 almeno 5 squadre nel massimo torneo continentale. La Premier League si è confermata troppo forte: tutte le rappresentanti iscritte avanzano ai turni successivi con 5 squadre (Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea e Manchester City) già agli ottavi di Champions e una (Aston Villa) già agli ottavi di Europa League. Le altre tre (Newcastle, Nottingham Forest e Crystal Palace) giocheranno i playoff delle tre competizioni.

Novità al secondo posto: il Portogallo scavalca la Germania e allo stato attuale il prossimo anno avrebbe 3 squadre in Champions. L'Italia era e resta al quinto posto, perdendo ancora terreno. Ci consola il fatto che ancora 6 squadre sono in corsa ed è ancora possibile arrivare al secondo posto. Questa la Top 10:

1. Inghilterra (9 su 9) 20.958

2. Portogallo (4 su 5) 16.600

- - -

3. Germania (6 su 7) 16.214

4. Spagna (6 su 8) 15.531

5. Italia (6 su 7) 15.500

6. Francia (5 su 7) 13.750

7. Polonia (3 su 4) 13.625

8. Grecia (4 su 5) 12.100

9. Cipro (2 su 4) 11.906

10. Danimarca (1 su 4) 11.750