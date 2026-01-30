30 gennaio 2025, Zaniolo saluta l'Atalanta e va alla Fiorentina. Affare ipotetico da 20 milioni
Il 30 gennaio del 2025 la Fiorentina raggiunge un accordo con l'Atalanta per il passaggio di Nicolò Zaniolo in viola. Questo perché i nerazzurri acquistano Daniel Maldini dal Monza per una cifra intorno ai 13 milioni di euro, diminuendo ulteriormente le possibilità per l'ex Roma di giocare con Gian Piero Gasperini. Non sarà una grande esperienza, quella in Toscana, perché rimarrà solamente sei mesi senza riuscire a dimostrare la propria qualità, segnando zero reti in totale.
Il Galatasaray invece ufficializzerà anche le cifre del trasferimento. "Il contratto di cessione a titolo temporaneo del nostro calciatore professionista Nicolò Zaniolo con l'Atalanta Bergamasca Calcio Srl è stato risolto consensualmente ed è stato raggiunto un accordo per la cessione a titolo temporaneo del calciatore all'ACF Fiorentina Srl con opzione di acquisto obbligatoria condizionata fino alla fine della stagione sportiva 2024-2025. Stagione 2025.
Secondo questo accordo:
• ACF Fiorentina Srl corrisponderà alla nostra società un corrispettivo temporaneo di cessione pari a 3.200.000 euro per il periodo residuo della stagione 2024-2025.
• Il corrispettivo dell'opzione di acquisto obbligatoria condizionata del calciatore è di 15.500.000 EUR.
• In caso di adempimento dell'obbligo di acquisto, ACF Fiorentina Srl corrisponderà un bonus aggiuntivo condizionato di massimo Euro 2.000.000".
