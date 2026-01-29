Goretzka ci ripensa? Dalla Spagna: l'Atletico può tornare a bussare ad Inter e Atalanta

Quale futuro per Leon Goretzka? Secondo quanto riporta MARCA, il centrocampista del Bayern Monaco avrebbe fatto marcia indietro rispetto alla tentazione di firmare con l'Atletico Madrid e ora potrebbe dunque rimanere in Germania, almeno fino al termine del suo contratto, prevista il prossimo 30 giugno. Un'ipotesi questa che, sempre secondo il quotidiano, potrebbe spingere la squadra di Simeone a bussare nuovamente alla porta di due club italiani. Nelle scorse settimane infatti si era parlato dell'apprezzamento dei Colchoneros per Davide Frattesi dell'Inter ed Ederson dell'Atalanta in particolare.

Intanto, nel corso di un'intervista rilasciata a Die Zeit lo stesso giocatore ha parlato del proprio futuro e della possibilità di lasciare la Germania nelle scorse ore.

Queste le sue parole: "Cambiare campionato è un'opzione ovviamente. Trovo entusiasmante andare all'estero all'inizio della mia carriera. Ci ho già pensato due volte in passato e ho consapevolmente scelto di non farlo fino ad ora. So di trovarmi in una zona di comfort a Monaco. Fare un passo all'estero sarebbe anche un passo importante per la mia crescita personale. Vivere qualcosa di nuovo arricchirebbe la mia vita".

Va precisato che Goretzka non ha parlato esplicitamente della possibilità di lasciare il Bayern Monaco già in questa sessione di mercato invernale. Ricordiamo che ha un contratto valido fino al prossimo 30 giugno 2026. Secondo Sky Sport in Germania, l'Atletico avrebbe avanzato una proposta da 5 milioni di euro per liberarlo prima della scadenza, ma allo stato attuale delle cose è ancora possibile, se non probabile, che rimanga al Bayern.