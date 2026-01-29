Orsolini segna ed eguaglia Signori: 84 gol con il Bologna, ora è l'11° miglior marcatore

Riccardo Orsolini segna e trascina il Bologna con una prova da leader, che testimonia ancora una volta chi è che comanda a Casteldebole. Ovviamente questa è una provocazione, ma l'esterno destro ha dimostrato fin da subito di voler mettere la sua firma sul match contro il Maccabi Tel Avivi, giocato in un clima surreale a Backa Topola in Serbia, davanti a pochissimi spettatori.

Anche per questo non era una partita banale e c'era bisogno di indirizzarla fin da subito. La rete a inizio ripresa è una perla di rara bellezza: scatto in profondità, sterzata con l'esterno sinistro, controllo con il mancino e tiro potente a incrociare sul primo palo, che termina alle spalle di Malika. Per il classe '97 è un gol speciale, che gli permette di raggiungere a quota 84 Giuseppe Signori all'11° posto della classifica all-time dei marcatori della storia del club.

Serviva come il pane al Bologna, ma serviva anche a lui, che nell'ultimo mese e mezzo aveva segnato solo un gol. Una rarità visto che ci ha abituato ad altro, come suggeriscono i numeri. Ora dovrà essere bravo a far crescere ancora di più i rossoblù pure in Serie A, per cercare di uscire da un momento sicuramente non positivo.