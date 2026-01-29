TMW Tsimikas: "Roma, non sono partito come avrei voluto. Ma ora sono felice di come gioco"

Kōstas Tsimikas, intervenuto in zona mista dopo il pareggio col Panathinaikos per 1-1, ha commentato così la prestazione sua e della Roma in Europa League: "Siamo così felici perché ci siamo qualificati subito agli ottavi, era molto importante per noi. Secondo me ce lo siamo meritati. Siamo molto contenti di avercela fatta, la squadra ha dimostrato carattere ancora una volta, compresi i giovani che sono entrati nella ripresa e ci hanno dato una mano".

Sull'abbraccio con Gasperini a fine partita e le sue prestazioni: "L'abbraccio col mister è stato molto bello. Io cerco di dare sempre tutto, non sono partito come avrei voluto ma adesso sono molto felice delle mie prestazioni. Devo lavorare sodo, senza ascoltare niente. Credo che sto meritando le occasioni che mi sta dando Gasperini".